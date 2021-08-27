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С 30 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
14:28 27.08.2021
Постановлением Совета министров № 439 от 28 июля 2021 г. вводится обязательное применение навигационных пломб при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь, в том числе следующих транзитом, с территории Литвы.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положения документа не применяются в отношении:
товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территорию Литвы;
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.
Порядок применения навигационных устройств (пломб) при осуществлении транзитных автомобильных перевозок грузов через территорию Республики Беларусь определен постановлением правительства от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».
Меры по реализации документа возложены на Государственный таможенный комитет.
Постановление вступает в силу с 30 августа 2021 г.
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