ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 30 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ


14:28 27.08.2021

Постановлением Совета министров № 439 от 28 июля 2021 г. вводится обязательное применение навигационных пломб при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь, в том числе следующих транзитом, с территории Литвы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, положения документа не применяются в отношении:

товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территорию Литвы;

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Порядок применения навигационных устройств (пломб) при осуществлении транзитных автомобильных перевозок грузов через территорию Республики Беларусь определен постановлением правительства от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

Меры по реализации документа возложены на Государственный таможенный комитет.

Постановление вступает в силу с 30 августа 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2021
валюта курс
EUR 2.9593
USD 2.5137
RUB 3.3988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9591 -0.0002
USD 2.5175 +0.0038
RUB 3.4029 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9580
USD 2.5110 2.5170
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1770
EUR/RUB 86.9000 87.2500
USD/RUB 73.9000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте