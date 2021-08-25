Постановлением Министерства здравоохранения № 92 от 22 июля 2021 года внесены изменения в Инструкцию о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, действие инструкции распространяется на юрлица всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техобслуживание и ремонт медтехники, и на владельцев (пользователей) медтехники.

Изменениями определено, когда юрлица, ИП не имеют права выполнять работы (оказывать услуги) по техобслуживанию и ремонту медтехники при наличии заключения, выданного в соответствии с подпунктом 10.29.4 пункта 10.29 единого перечня административных процедур.

К ним относятся случаи выполнения указанных работ:

юрлицом, ИП, являющимся производителем данной медтехники;

в период гарантийного срока эксплуатации медтехники;

в отношении медтехники, поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

в отношении медтехники, изъятой в собственность государства;

в отношении медтехники, изготовленной (произведенной) до 1991 года.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.