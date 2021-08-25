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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МЕДТЕХНИКИ ЮРЛИЦАМИ И ИП
10:06 27.08.2021
Постановлением Министерства здравоохранения № 92 от 22 июля 2021 года внесены изменения в Инструкцию о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, действие инструкции распространяется на юрлица всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техобслуживание и ремонт медтехники, и на владельцев (пользователей) медтехники.
Изменениями определено, когда юрлица, ИП не имеют права выполнять работы (оказывать услуги) по техобслуживанию и ремонту медтехники при наличии заключения, выданного в соответствии с подпунктом 10.29.4 пункта 10.29 единого перечня административных процедур.
К ним относятся случаи выполнения указанных работ:
юрлицом, ИП, являющимся производителем данной медтехники;
в период гарантийного срока эксплуатации медтехники;
в отношении медтехники, поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;
в отношении медтехники, изъятой в собственность государства;
в отношении медтехники, изготовленной (произведенной) до 1991 года.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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