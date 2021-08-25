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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
13:07 26.08.2021
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на:
дальнейшее совершенствование законодательства в области магистрального трубопроводного транспорта с учетом практики применения Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 87-З «О магистральном трубопроводном транспорте»;
приведение положений Закона в соответствие с иными законодательными актами;
исключение отсылочных и бланкетных норм.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 августа по 5 сентября 2021 г.
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