НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

13:07 26.08.2021 На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О магистральном трубопроводном транспорте». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на: дальнейшее совершенствование законодательства в области магистрального трубопроводного транспорта с учетом практики применения Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 87-З «О магистральном трубопроводном транспорте»; приведение положений Закона в соответствие с иными законодательными актами; исключение отсылочных и бланкетных норм. Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 августа по 5 сентября 2021 г.