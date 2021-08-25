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ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВЕЛИ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЗЛАКОВ
11:56 26.08.2021
Постановлением Совмина № 482 от 24 августа 2021 года введен запрет на вывоз зерновых за пределы Беларуси.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, запрет распространяется и на экспорт в страны ЕАЭС.
«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза <...> за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС…», - говорится в документе.
В частности, запрещен экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, семян рапса и прочих злаков.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования и внести на рассмотрение Европейской экономической комиссии предложение о введении аналогичных временных мер на таможенной территории ЕАЭС.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.
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