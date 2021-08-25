Постановлением Совмина № 482 от 24 августа 2021 года введен запрет на вывоз зерновых за пределы Беларуси.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, запрет распространяется и на экспорт в страны ЕАЭС.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза <...> за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС…», - говорится в документе.

В частности, запрещен экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, семян рапса и прочих злаков.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования и внести на рассмотрение Европейской экономической комиссии предложение о введении аналогичных временных мер на таможенной территории ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.