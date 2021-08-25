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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ ЮРЛИЦ И ИП В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
10:10 26.08.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 2 мая 2014 г. № 25 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено уточнение квалификационных требований, предъявляемых к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия первой-четвертой категории.
Документ разработан в целях исполнения поручения Совета министров по корректировке действующего законодательства для недопущения нарушения строительными организациями предъявляемых к ним квалификационных требований.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 4 сентября 2021 года включительно.
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