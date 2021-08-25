Постановлением Совета министров № 481 от 23 августа 2021 г. внесены изменения в ряд правительственных постановлений по вопросам строительства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, скорректированы Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденные постановлением Совета министров № 1450 от 15 сентября 1998 г.

Изменения коснулись в том числе: согласования изменения (продления) сроков строительства; заключения подрядчиком (субподрядчиком) договора с третьими лицами для выполнения отдельных видов строительных работ.

Также уточнено Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденное постановлением Совета министров № 716 от 6 июня 2011 г., в части урегулирования вопросов подтверждения соответствия принимаемых в эксплуатацию объектов разрешительной и проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности.

Кроме того, изменения внесены в:

единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.;

Положение о порядке резервирования подрядчиком средств для обеспечения устранения результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства, их учета, расходования, в том числе перечисления в местный бюджет, утвержденное постановлением Совета министров № 299 от 1 апреля 2014 г.;

Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением Совета министров № 50 от 28 января 2021 г. (комментарий к госпрограмме).

Постановление вступает в силу с 26 августа 2021 г.