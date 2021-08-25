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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2022 ГОД


15:42 25.08.2021

26 августа 2021 г. вступает в силу постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 1 2от 28 июля 2021 года, которым определены нормы накладных расходов и нормативы для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на 2022 год установлены накладные расходы:

на собственное холодное водоснабжение (в расчете на 1 куб. м реализованной воды) в размере не более Br0,1799;

на собственное водоотведение (канализацию) – в расчете на 1 куб. м отведенных стоков в канализацию не более Br0,1375.

За реализацию 1 Гкал тепловой энергии собственного производства для теплоснабжения и горячего водоснабжения норма расходов составит не более Br10,5831, за техобслуживание жилого дома – не более Br0,0227 на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Также определены расходы за обращение с твердыми коммунальными отходами: не более Br1,2457 – на 1 куб. м отходов; не более Br8,9051 – на 1 т отходов; техобслуживание лифтов: не более Br0,3827 – на одного проживающего; не более Br0,0158 – на 1 кв. м общей площади жилого помещения.

Нормативы установлены в размере: не более 9,6 % – для технологических потерь тепловой энергии; не более 12 % – для потерь и неучтенных расходов воды.

Действие постановления не распространяется на организации системы Министерства энергетики.
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