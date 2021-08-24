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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВЕДЕНИЯ ГОСРЕЕСТРА МОДЕЛЕЙ (МОДИФИКАЦИЙ) КАССОВЫХ СУММИРУЮЩИХ АППАРАТОВ
10:15 25.08.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с порядком ведения Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси.
Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 2 августа 2021 г.
На форум поступили комментарии от 2 участников обсуждения.
Ознакомиться с поступившими замечаниями и предложениями можно на сайте НЦПИ.
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