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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВЕДЕНИЯ ГОСРЕЕСТРА МОДЕЛЕЙ (МОДИФИКАЦИЙ) КАССОВЫХ СУММИРУЮЩИХ АППАРАТОВ

10:15 25.08.2021 Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 июня 2002 г. № 738». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с порядком ведения Государственного реестра моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси. Организатор публичного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации. Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 2 августа 2021 г. На форум поступили комментарии от 2 участников обсуждения. Ознакомиться с поступившими замечаниями и предложениями можно на сайте НЦПИ.