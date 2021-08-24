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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧЕНЫ ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
18:00 24.08.2021
Постановлением Министерства образования № 170от 11 августа 2021 г. скорректированы Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены порядок и формы проведения аттестации, порядок перевода в следующий класс, пересмотра положительной годовой отметки, допуска к выпускным экзаменам, организации выпускных экзаменов и завершения обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, образовательно-оздоровительных центрах, учреждениях высшего образования.
В частности, изменениями скорректирован порядок аттестации учащихся при невозможности оценки результатов учебной деятельности по причине пропусков учебных занятий по уважительным причинам в течение четверти.
Также уточнен порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. Она осуществляется:
при наличии не менее трех отметок (исключение – учебные предметы, которые стоят в расписании один раз в неделю);
при наличии не менее одной отметки по итогам текущей аттестации в письменной или практической форме – по учебным предметам, по которым предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме.
Она проводится как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления (исключение – учащиеся I-II классов).
Что касается итоговой аттестации по завершении учебного года, то она проводится при наличии положительных отметок не менее чем в одной четверти и осуществляется как среднее арифметическое отметок по итогам промежуточной аттестации с применением правил математического округления. Причем в случае неаттестации в одной или нескольких четвертях:
по уважительной причине (болезнь, оздоровление, переезд, иное), подтвержденной документально, – среднее арифметическое вычисляется только с учетом тех четвертей, в которых отметки выставлены в баллах;
без уважительной причины – это приравнивается к нулю и итоговая аттестация осуществляется как среднее арифметическое с учетом отметок по итогам промежуточной аттестации всех четвертей.
Также постановлением № 170 предусмотрено внесение изменений в ведомственное постановление от 21 июня 2021 г. № 129 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены, формах проведения выпускных экзаменов в 2021/2022 учебном году».
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
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