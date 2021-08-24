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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН


14:42 24.08.2021

Постановлением Совета министров № 478 от 23 августа 2021 г. в новой редакции излагается Положение о порядке авиационной охраны лесов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основная задача авиационной охраны лесов – проведение авиационного патрулирования, которое представляет собой систематическое наблюдение с воздуха за лесной территорией Республики Беларусь для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров.

Такую охрану осуществляет государственное авиационное аварийно-спасательное учреждением «АВИАЦИЯ» Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГААСУ «АВИАЦИЯ») во взаимодействии с юрлицами, ведущими лесное хозяйство.

В перечень указанных юрлиц входят:

государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные Министерству лесного хозяйства;

государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные Министерству обороны;

экспериментальные лесные базы, подчиненные Национальной академии наук Беларуси;

учебно-опытные лесхозы, подчиненные Министерству образования;

государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками и национальными парками, лесохозяйственные организации, подчиненные Управлению делами Президента Республики Беларусь;

государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», подчиненное Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Сроки авиационной охраны лесов, а также маршруты авиационного патрулирования согласуются:

с госорганами и организациями, в подчинении которых находятся юрлица, ведущие лесное хозяйство;

с государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление заповедниками и национальными парками, лесохозяйственными организациями, подчиненными управделами президента.

На следующий календарный год зона авиационной охраны лесов, расположенная в границах охраняемых участков лесного фонда юрлиц, ведущих лесное хозяйство, определяется Министерством лесного хозяйства ежегодно (до 15 марта).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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