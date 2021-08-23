|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
12:20 24.08.2021
Постановлением Министерства юстиции № 157 от 17 августа 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в числе изменений:
установление случаев, при которых адрес фактического проживания гражданина может указываться с его слов в нотариальном документе;
урегулирование вопросов проверки нотариусом сведений об открытии наследственного дела;
уточнение порядка действий нотариуса при удостоверении:
соглашения (договора) об изменении или расторжении договора (соглашения);
завещания, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего ранее удостоверенное завещание;
отмены доверенности;
отмены дарения;
уточнение сведений, которые должны указываться в доверенности.
Основные положения постановления вступают в силу с 1 сентября 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.08.2021
Курсы в банках
на 24.08.2021
Конвертация в банках
на 24.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте