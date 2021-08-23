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В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

12:20 24.08.2021 Постановлением Министерства юстиции № 157 от 17 августа 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке совершения нотариальных действий. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в числе изменений: установление случаев, при которых адрес фактического проживания гражданина может указываться с его слов в нотариальном документе; урегулирование вопросов проверки нотариусом сведений об открытии наследственного дела; уточнение порядка действий нотариуса при удостоверении: соглашения (договора) об изменении или расторжении договора (соглашения); завещания, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего ранее удостоверенное завещание; отмены доверенности; отмены дарения; уточнение сведений, которые должны указываться в доверенности. Основные положения постановления вступают в силу с 1 сентября 2021 г.