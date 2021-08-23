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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН


10:15 24.08.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 55 от 6 августа 2021 г. утверждена Инструкция о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией определен порядок установления и применения цен (тарифов) на товары (работы, услуги), регулируемых согласно указам: от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь»; от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики».

Установленный инструкцией порядок не является способом регулирования цен (тарифов).

«Инструкция применяется, если иное не установлено нормативными правовыми актами государственных органов, осуществляющих регулирование цен (тарифов) на товары (работы, услуги)», – говорится в документе.

Действие инструкции: распространяется на юрлица и ИП, осуществляющих производство и (или) реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг на территории Беларуси; не распространяется на юрлица и ИП, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг при поставке по внешнеторговому договору.

В частности, инструкцией определены требования к: установлению (формированию) отпускных цен (тарифов); применению оптовых надбавок; установлению (формированию) и применению розничных цен; округлению отпускных и розничных цен на товары и тарифов на работы (услуги); оформлению документов при установлении цен (тарифов); установлению (изменению) цен (тарифов).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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