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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИЛА И НОРМЫ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УТВЕРЖДЕНЫ МЧС БЕЛАРУСИ
11:39 23.08.2021
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 42 от 16 июня 2021 г. утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных электростанций».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены общие технические требования к конструкции, характеристикам и условиям эксплуатации систем и элементов реакторных установок (РУ), в том числе требования, направленные на обеспечение ядерной и радиационной безопасности новых и эксплуатируемых РУ и атомных электростанций (АЭС).
Согласно документу, определение безопасности РУ и АЭС осуществляется:
уровнем технического совершенства проектов, требуемым качеством изготовления, монтажа, наладки и испытаний элементов и систем, важных для безопасности, их надежностью при эксплуатации;
диагностикой технического состояния оборудования;
качеством и своевременностью проведения технического обслуживания и ремонта оборудования;
контролем и управлением технологическими процессами при эксплуатации;
организацией работ, квалификацией и дисциплиной персонала.
Безопасность РУ и АЭС обеспечивается системой технических и организационных мер, предусмотренных концепцией глубокоэшелонированной защиты.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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