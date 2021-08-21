Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 42 от 16 июня 2021 г. утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных электростанций».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены общие технические требования к конструкции, характеристикам и условиям эксплуатации систем и элементов реакторных установок (РУ), в том числе требования, направленные на обеспечение ядерной и радиационной безопасности новых и эксплуатируемых РУ и атомных электростанций (АЭС).

Согласно документу, определение безопасности РУ и АЭС осуществляется:

уровнем технического совершенства проектов, требуемым качеством изготовления, монтажа, наладки и испытаний элементов и систем, важных для безопасности, их надежностью при эксплуатации;

диагностикой технического состояния оборудования;

качеством и своевременностью проведения технического обслуживания и ремонта оборудования;

контролем и управлением технологическими процессами при эксплуатации;

организацией работ, квалификацией и дисциплиной персонала.

Безопасность РУ и АЭС обеспечивается системой технических и организационных мер, предусмотренных концепцией глубокоэшелонированной защиты.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.