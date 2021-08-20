Приняты дополнительные меры для развития национальной гарантийной системы и повышения транзитного потенциала Беларуси. Соответствующий указ № 318 Лукашенко подписал 20 августа, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ вносит корректировки в указ от 17 июля 2015 года № 325 "О национальном гаранте обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин".

Принятым указом изменены критерии признания поручителя перед таможенными органами национальным гарантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей. В частности, исключено условие о наличии у гаранта 50% акций банка, включенного в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей. Определено, что гарантом могут выступать организации, имущество которых находится в собственности государства, имеющие опыт работы в качестве поручителя не менее 10 лет и включенные в реестр таможенных представителей. Также увеличена минимальная сумма, предоставляемая такими поручителями в качестве гарантии надлежащего исполнения обязательств, - с Br44 млн до Br50 млн.

«Данные меры позволят обеспечить признание иных государственных организаций национальными гарантами, что будет способствовать развитию национальной гарантийной системы, а также повышению транзитного потенциала Беларуси»,- говорится в комментарии к документу.