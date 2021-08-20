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В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

18:21 20.08.2021 Лукашенко 20 августа подписал указ № 317 "О повышении пенсий", сообщает его пресс-служба. Согласно информации, перерасчет трудовых пенсий предусматривается с 1 сентября 2021 года в связи с ростом средней заработной платы в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров. В результате перерасчета пенсии увеличатся в среднем на 6,3%.