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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЛЕСХОЗ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ЕГАИС
12:40 20.08.2021
Постановлением Министерства лесного хозяйства № 11 от 2 августа 2021 г. утверждено Положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены требования к формированию общих сведений в ЕГАИС, а также урегулированы вопросы внесения в систему сведений:
о разрешительных документах, дающих право на рубку леса, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности;
о древесине и ее остатках на участках, предоставляемых для рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности;
о вывезенной древесине в место (а) ее хранения;
о транспортируемой и (или) реализуемой древесине;
подтверждающих получение покупателем (потребителем) древесины;
об изъятой или конфискованной древесине.
Сведения в систему вносятся уполномоченными лицами участников ЕГАИС со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места посредством сети Интернет.
Постановление вступает в силу с 20 августа 2021 г.
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