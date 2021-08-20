Постановлением Министерства лесного хозяйства № 11 от 2 августа 2021 г. утверждено Положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены требования к формированию общих сведений в ЕГАИС, а также урегулированы вопросы внесения в систему сведений:

о разрешительных документах, дающих право на рубку леса, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности;

о древесине и ее остатках на участках, предоставляемых для рубки леса, изъятия, удаления древесно-кустарниковой растительности;

о вывезенной древесине в место (а) ее хранения;

о транспортируемой и (или) реализуемой древесине;

подтверждающих получение покупателем (потребителем) древесины;

об изъятой или конфискованной древесине.

Сведения в систему вносятся уполномоченными лицами участников ЕГАИС со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места посредством сети Интернет.

Постановление вступает в силу с 20 августа 2021 г.