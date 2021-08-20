НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОДПИСАН УКАЗ ОБ ОТМЕНЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ

09:58 20.08.2021 Лукашенко 19 августа подписал указ № 315 "Об отмене оснований для применения льготы", сообщает его пресс-служба. "В соответствии с документом с 31 августа 2021 года признан утратившим силу указ от 11 августа 2011 года № 358 "О стимулировании реализации товаров", предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами", - говорится в комментарии.