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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ ОБ ОТМЕНЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТЫ
09:58 20.08.2021
Лукашенко 19 августа подписал указ № 315 "Об отмене оснований для применения льготы", сообщает его пресс-служба.
"В соответствии с документом с 31 августа 2021 года признан утратившим силу указ от 11 августа 2011 года № 358 "О стимулировании реализации товаров", предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами", - говорится в комментарии.
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