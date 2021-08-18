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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УКАЗА О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
10:58 19.08.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О кадастровой оценке недвижимого имущества».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено проведение работ по кадастровой оценке недвижимого имущества (как зарегистрированного в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, так и не зарегистрированного в нем), объединенного в три группы (жилая многоквартирная недвижимость; жилая одноквартирная и блокированная недвижимость; нежилая недвижимость), до 31 декабря 2027 г.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 августа 2021 г.
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