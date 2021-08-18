Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления утверждается единый перечень, а также признается утратившим силу постановление правительства от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Беларуси.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 9 августа 2021 г. Участие в нем приняли 12 человек.

Из поступивших замечаний следует, что большинство участников обсуждения выступили с предложением по предоставлению права на совершение административных процедур, предусмотренных в пункте 5.12 «Государственный технический осмотр транспортных средств» и пункте 5.14 «Выдача документов о соответствии специального транспортного средства требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок», организациям (диагностическим станциям, лабораториям), аккредитованным в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.

Учитывая, что переход от разрешительной системы в деятельности диагностических станций к их аккредитации требует комплексного изменения правового регулирования в данной сфере, а также перевода административных процедур в электронный вид, данное предложение будет учтено в последующем в рамках проводимой работы по снижению нагрузки на бизнес посредством дальнейшего сокращения и упрощения административных процедур, а также по максимально возможной их цифровизации и консолидации в службе «одно окно».

Предложение по возможности признания диагностической карты транспортного средства в качестве документа, соответствующего международному сертификату технического осмотра, требует глубокой проработки с международным сообществом с учетом обязательств, взятых Республикой Беларусь по выполнению Соглашения о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров, принятого в г. Вене 13 ноября 1997 года. Данный вопрос будет проработан в рамках проводимой работы по снижению нагрузки на бизнес.

Предложения по сокращению количества уполномоченных органов, осуществляющих отдельные административные процедуры, не могут быть учтены, поскольку в проекте постановления отражены те государственные органы (организации), которые уполномочены на осуществление конкретных административных процедур иными актами законодательства.

Так, например, в соответствии с частью пятой статьи 16 и частью второй статьи 32 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проводится государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минским городским, городскими, районными, зональными и районными в городах центрами гигиены и эпидемиологии.