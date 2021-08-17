На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 1 июня 2020 г. № 13 «Об установлении форм актов отбора проб и проведения измерений и протоколов проведения измерений в области охраны окружающей среды».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в связи с необходимостью:

реализации требований к аккредитованным лабораториям в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

приведения в соответствие с ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Земли (в том числе почвы). Нормативы качества окружающей среды. Дифференцированные нормативы содержания химических веществ в почвах».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 28 августа 2021 г. включительно на электронный адрес: .