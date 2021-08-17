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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ЕЖЕГОДНОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ


10:35 18.08.2021

Постановлением Национального банка и Министерства образования № 216/158 от 30 июля 2021 г. утверждена Инструкция о порядке проведения республиканской олимпиады по финансовой грамотности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, инструкцией определен порядок проведения данной олимпиады среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования.

Это ежегодное мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности учащихся.

В числе основных задач олимпиады: развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся; популяризация знаний в области финансов; создание условий для приобретения базовых знаний, умений и навыков по финансовой грамотности; выявление одаренных учащихся, развитие их способностей.

Работа по подготовке и проведению олимпиады осуществляется под общим руководством Нацбанка совместно с Минобразования.

Этапы проведения олимпиады:

первый этап – учреждениями образования в сентябре текущего учебного года (сроки проведения определяют сами учреждения);

второй этап – структурными подразделениями гор-, райисполкомов, местных администраций районов в городах, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, в третью пятницу октября текущего учебного года;

третий этап – структурными подразделениями областных (Минского городского) исполкомов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, в третью пятницу ноября текущего учебного года;

заключительный этап – Нацбанком совместно с Минобразования во вторую пятницу декабря текущего учебного года.

Информация о ее проведении подлежит размещению на Едином портале финансовой грамотности (www.fingramota.by) и официальном сайте Минобразования (www.edu.by) не позднее чем за один месяц до начала ее проведения.

Форма проведения олимпиады – тестирование.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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