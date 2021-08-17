В Беларуси подготовили проект закона «Об урегулировании неплатежеспособности».

«Проект закона достаточно сложен. Он затрагивает интересы конкретных коллективов и предприятий. Вопросы неплатежеспособности достаточно актуальны и очень чувствительны. В частности, непосредственно для работников. Поэтому <...> данный закон должен быть усилен вопросами участия местных органов власти и органов управления при принятии решения об оздоровлении», - прокомментировал министр экономики Александр Червяков, слова которого приводятся на сайте Минэкономики.

По его словам, главная задача – не допускать ситуации, когда предприятие перейдет к процедуре судебных разбирательств.

«Основной упор необходимо сделать на досудебное оздоровление, на принятие мер для того, чтобы конкретные заводы, фабрики, предприятия в целом не входили в процедуру банкротства. Чтобы принимались меры на уровне госуправления и местных органов власти для недопущения данных ситуаций. Поэтому в кратчайшие сроки закон должен быть доработан», – отметил министр.

Отдельно Александр Червяков рассказал о конкретных механизмах и инструментах, которые позволят решить данную задачу.

«Один из инструментов – работа комиссий по финансовому оздоровлению. Им будет отводиться большая роль – и именно на них будет ложиться нагрузка. Кроме того, непосредственная работа предприятий и мониторинг их финансового состояния должны быть усилены. Мы не должны допустить ситуацию, когда предприятие становится неплатежеспособным. Это вопрос работы на опережение…», – пояснил глава экономического ведомства.

Он отметил, что основная цель – сделать так, чтобы предприятия не становились банкротами в принципе.

«Речь не только о государственном секторе экономики, но и в том числе о частных предприятиях. Все собственники должны контролировать и мониторить ситуацию. В случае, когда она ухудшается, принимать соответствующие меры. Что касается частных организаций. Если ему нужна помощь, то собственник частного предприятия может обратиться в комиссию для того, чтобы ему помогли разобраться с теми проблемами, которые есть на предприятии и решение которых зависит от местных органов власти или республиканских органов управления. Мы не различаем, частное предприятие или государственное. Работа заключается в том, чтобы все предприятия имели то финансовое состояние, которое бы позволяло им эффективно работать. В каждом случае будут свои механизмы и инструменты, свой план финансового оздоровления», – резюмировал Александр Червяков.