На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 11 января 2017 г. № 5 «О локальном мониторинге окружающей среды».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменениями, в частности, предусмотрены:

корректировка терминов, относящихся к объектам наблюдений локального мониторинга окружающей среды с учетом пункта 4 Положения о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, утвержденного постановлением Совета министров № 482 от 28 апреля 2004 г.;

актуализация перечня природопользователей в связи с произошедшими изменениями ряда юридических лиц, их реорганизацией, передачей некоторых производственных объектов иным субъектам хозяйствования и другими изменениями;

уточнение наименования и местонахождения источников вредного воздействия на окружающую среду по всем объектам наблюдений локального мониторинга, а также количества и номеров источников вредного воздействия на окружающую среду по объекту наблюдений «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного оборудования, технологических процессов, машин и механизмов».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 августа 2021 г. включительно на электронный адрес: .