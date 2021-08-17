Постановлением правительства № 465 от 14 августа 2021 г. внесены изменения в Положение о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен как порядок проведения таких аукционов, так и права и обязанности лиц, участвующих в их организации и проведении.

Действие положения не распространяется на отношения по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества на электронных торгах, а также имущества ликвидируемого юрлица с публичных торгов.

Изменениями, в частности, предусмотрено:

урегулирование вопросов установления размера начальной цены договора аренды недвижимого имущества;

обязательное опубликование извещения о проведении аукциона в Интернете, не позднее чем за 20 дней до дня его проведения (ранее – 30 дней);

дополнительное опубликование информации о проведении аукциона в определенных печатных СМИ не позднее 7 дней после опубликования извещения (ранее – не позднее 5 рабочих дней);

уточнение вопросов установления размера задатка;

корректировка перечня документов, которые должны предоставить лица, желающие участвовать в аукционе;

уточнение положений, регулирующих порядок аннулирования результатов аукциона по решению его организатора.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.