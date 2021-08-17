|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ГОСИМУЩЕСТВА
14:21 17.08.2021
Постановлением правительства № 465 от 14 августа 2021 г. внесены изменения в Положение о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен как порядок проведения таких аукционов, так и права и обязанности лиц, участвующих в их организации и проведении.
Действие положения не распространяется на отношения по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества на электронных торгах, а также имущества ликвидируемого юрлица с публичных торгов.
Изменениями, в частности, предусмотрено:
урегулирование вопросов установления размера начальной цены договора аренды недвижимого имущества;
обязательное опубликование извещения о проведении аукциона в Интернете, не позднее чем за 20 дней до дня его проведения (ранее – 30 дней);
дополнительное опубликование информации о проведении аукциона в определенных печатных СМИ не позднее 7 дней после опубликования извещения (ранее – не позднее 5 рабочих дней);
уточнение вопросов установления размера задатка;
корректировка перечня документов, которые должны предоставить лица, желающие участвовать в аукционе;
уточнение положений, регулирующих порядок аннулирования результатов аукциона по решению его организатора.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2021
Курсы в банках
на 17.08.2021
Конвертация в банках
на 17.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте