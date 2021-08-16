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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ АВИАПРАВИЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ


12:23 17.08.2021

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 17 от 2 июля 2021 г. утверждены авиационные правила «Сертификация экземпляров гражданских воздушных судов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами определен порядок проведения сертификации экземпляров гражданских воздушных судов, предназначенных для использования только в авиации общего назначения и не предназначенных для выполнения коммерческих и международных полетов.

Они распространяются на: разработчиков, изготовителей, владельцев, эксплуатантов экземпляров воздушных судов; держателей сертификата экземпляра воздушного судна.

К экземплярам воздушных судов относятся:

экземпляры воздушных судов, не имеющие и не имевшие сертификата типа или его эквивалента, не производимые ранее и в настоящее время серийно, с максимальной сертифицированной взлетной массой не более 750 кг и изготовленные в количестве одного экземпляра;

экземпляры воздушных судов любительской конструкции с максимальной сертифицированной взлетной массой не более 750 кг;

воздушные суда серийной постройки, восстановленные до состояния летной годности и представляющие доказанную историческую ценность, серийное производство которых прекращено, а сертификат типа или его эквивалент больше не поддерживается разработчиком воздушного судна.

Условия допуска экземпляра воздушного судна к эксплуатации в гражданской авиации Беларуси: успешное проведение испытаний авиационной техники; наличие сертификата экземпляра воздушного судна; регистрация в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь; наличие сертификата летной годности.

Ведомственное постановление от 21 января 2009 г. № 9 «Об утверждении Авиационных правил «Сертификация планеров, дельтапланов, парапланов, легких и сверхлегких летательных аппаратов, аэростатических аппаратов и воздушных судов любительской конструкции» с изменениями признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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