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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАРПЛАТЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСМОТРЕН
10:20 17.08.2021
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 49 от 25 июня 2021 г. уточнен порядок оценки достоверности сведений о трудовой деятельности и заработной плате, представленных работодателем для назначения пенсий.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, такую оценку осуществляют работники комитетов по труду, занятости и социальной защите областных (Минского городского) исполкомов, управлений (отделов) по труду, занятости и социальной защите городских (кроме городов районного подчинения), районных исполкомов, управлений (отделов) социальной защиты местных администраций районов в городах при изучении первичных документов, предоставленных работодателем и (или) при посещении работодателя, расположенного на территории соответствующей административно-территориальной единицы.
Решение о проведении оценки принимается руководителем комитета, управления (отдела) или уполномоченным им должностным лицом и оформляется по установленной форме в 2-х экземплярах (один хранится в комитете, управлении (отделе), второй в пятидневный срок после принятия решения выдается (высылается по почте) работодателю).
Работникам, уполномоченным на проведение оценки, разрешено: требовать устные или письменные разъяснения от работодателя или уполномоченных им лиц по вопросам, возникающим в ходе оценки; при посещении работодателя входить на его территорию и (или) объекты.
В пятидневный срок после завершения оценки: составляется акт оценки достоверности сведений о трудовой деятельности и заработной плате, представленных работодателем для назначения пенсий, по установленной форме; выносится предписание об устранении нарушений по установленной форме при их выявлении (при устранении нарушений в день проведения оценки предписание не выносится).
Если предписание выполняется в установленный срок, то меры ответственности к работодателю не применяются.
Установленные законодательством меры ответственности применяются в случаях: неустранения выявленных нарушений в установленный в предписании срок; выявления повторных нарушений, ранее установленных в ходе оценки; выявления нарушений, устранение которых невозможно.
Ведомственное постановление от 28 декабря 2012 г. № 125 «О порядке оценки достоверности сведений о трудовой деятельности и заработной плате, представленных работодателем для назначения пенсий» признается утратившим силу.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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