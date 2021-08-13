Постановлением Совета министров № 464 от 14 августа 2021 г. утвержден комплекс мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предусмотрена реализация 85 мероприятий по двум основным направлениям: «Развитие туристического и историко-культурного потенциала Полоцкого района»; «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан и пребывания туристов, притока и закрепления молодежи в Полоцком районе».

В рамках первого направления определены задачи и мероприятия. В их числе:

создание развитой туристической индустрии:

реставрация с реконструкцией здания бывшего жилого корпуса францисканского кляштора по ул. Нижне-Покровской, 20, в Полоцке с приспособлением под Музей археологии (памятник архитектуры XVІІІ века);

реконструкция и реставрация Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (историко-культурная ценность XІІ века);

организация международных туристических событийных мероприятий в Полоцке;

обновление туристического маршрута «Сердце «Звездной диадемы Полоцкой земли»;

повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры:

проведение Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки;

проведение республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино»;

цикл экологических праздников-фестов в Полоцке;

цикл праздников народного календаря в Полоцке;

фестиваль пластических спектаклей «ЎMOЎNO» с международным участием;

совершенствование инфраструктуры сферы культуры, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их квалифицированными кадрами:

текущий ремонт объектов культуры и образования в сфере культуры;

приобретение и ремонт музыкальных инструментов для учреждений образования в сфере культуры (детские школы искусств);

создание условий для предоставления населению и гостям Полоцкого района услуг физической культуры и спорта:

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Аэропорт в Полоцке;

строительство картодрома в Полоцке (ул. Вологина).

В перечень задач и мероприятий по второму направлению вошли, в частности:

создание благоприятной и комфортной среды для проживания граждан, в том числе развитие инфраструктуры:

реконструкция и капитальный ремонт мостов;

ремонт республиканских автомобильных дорог;

обновление парка подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок;

создание волоконно-оптической инфраструктуры для дальнейшего цифрового развития отраслей экономики;

обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества, повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения и водоотведения (канализации), охрана и рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов:

строительство 12 станций обезжелезивания в населенных пунктах Полоцкого района;

создание условий для обеспечения доступности и качества образования:

строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне Аэропорт в Полоцке;

проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования;

повышение доступности и качества медицинской помощи:

строительство поликлиники в новом микрорайоне Аэропорт в Полоцке;

сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия:

уничтожение мест произрастания инвазивных растений;

разработка схемы озелененных территорий общего пользования Полоцка;

обеспечение оперативности реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

строительство пожарной аварийно-спасательной части.

Всего на реализацию мероприятий комплекса мер в 2021-2025 гг. планируется направить 356 397,2 тыс. рублей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.