|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА РАЗВИТИЕ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА ДО 2025 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ СВЫШЕ 356 МЛН РУБЛЕЙ
14:36 16.08.2021
Постановлением Совета министров № 464 от 14 августа 2021 г. утвержден комплекс мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предусмотрена реализация 85 мероприятий по двум основным направлениям: «Развитие туристического и историко-культурного потенциала Полоцкого района»; «Повышение уровня жизнеобеспечения и безопасности жизнедеятельности населения, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания граждан и пребывания туристов, притока и закрепления молодежи в Полоцком районе».
В рамках первого направления определены задачи и мероприятия. В их числе:
создание развитой туристической индустрии:
реставрация с реконструкцией здания бывшего жилого корпуса францисканского кляштора по ул. Нижне-Покровской, 20, в Полоцке с приспособлением под Музей археологии (памятник архитектуры XVІІІ века);
реконструкция и реставрация Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (историко-культурная ценность XІІ века);
организация международных туристических событийных мероприятий в Полоцке;
обновление туристического маршрута «Сердце «Звездной диадемы Полоцкой земли»;
повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры:
проведение Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки;
проведение республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино»;
цикл экологических праздников-фестов в Полоцке;
цикл праздников народного календаря в Полоцке;
фестиваль пластических спектаклей «ЎMOЎNO» с международным участием;
совершенствование инфраструктуры сферы культуры, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение их квалифицированными кадрами:
текущий ремонт объектов культуры и образования в сфере культуры;
приобретение и ремонт музыкальных инструментов для учреждений образования в сфере культуры (детские школы искусств);
создание условий для предоставления населению и гостям Полоцкого района услуг физической культуры и спорта:
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Аэропорт в Полоцке;
строительство картодрома в Полоцке (ул. Вологина).
В перечень задач и мероприятий по второму направлению вошли, в частности:
создание благоприятной и комфортной среды для проживания граждан, в том числе развитие инфраструктуры:
реконструкция и капитальный ремонт мостов;
ремонт республиканских автомобильных дорог;
обновление парка подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок;
создание волоконно-оптической инфраструктуры для дальнейшего цифрового развития отраслей экономики;
обеспечение потребителей водоснабжением питьевого качества, повышение качества очистки сточных вод и надежности систем водоснабжения и водоотведения (канализации), охрана и рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов:
строительство 12 станций обезжелезивания в населенных пунктах Полоцкого района;
создание условий для обеспечения доступности и качества образования:
строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне Аэропорт в Полоцке;
проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования;
повышение доступности и качества медицинской помощи:
строительство поликлиники в новом микрорайоне Аэропорт в Полоцке;
сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия:
уничтожение мест произрастания инвазивных растений;
разработка схемы озелененных территорий общего пользования Полоцка;
обеспечение оперативности реагирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
строительство пожарной аварийно-спасательной части.
Всего на реализацию мероприятий комплекса мер в 2021-2025 гг. планируется направить 356 397,2 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2021
Курсы в банках
на 16.08.2021
Конвертация в банках
на 16.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте