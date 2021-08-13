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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЕВ БЕЛАРУСИ


11:28 16.08.2021

Постановлением Министерства внутренних дел № 86 от 25 марта 2021 г. утверждены Правила внутреннего распорядка лечебно-трудовых профилакториев.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правилами установлены порядок и условия нахождения в лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел граждан Беларуси (ЛТП), иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией и граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

Правила изложены в новой редакции, в том числе с учетом вступления в силу Закона Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 70-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них».

В частности, правилами предусмотрены:

включение порядка организации и осуществления воспитательного воздействия на граждан, находящихся в ЛТП;

конкретизация прав и обязанностей таких граждан;

уточнение аспектов взаимодействия граждан, находящихся в ЛТП, с администрацией, организации свиданий с супругами и близкими родственниками, получения посылок и передач;

актуализация норм, определяющих порядок обеспечения надзора и контроля за гражданами, находящимися в ЛТП;

определение типовых форм отдельных документов, используемых при организации повседневной служебной деятельности ЛТП (протоколы, акты, постановления), типового распорядка дня ЛТП, перечня предметов и веществ, разрешенных к хранению и использованию гражданами, находящимися в ЛТП.

Ведомственное постановление от 9 октября 2007 г. № 264 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь» со всеми изменениями и дополнениями признается утратившим силу.

Постановление вступило в силу 12 августа 2021 г.
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