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НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ В БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ 206 МЛН РУБЛЕЙ
09:52 16.08.2021
На дополнительное повышение зарплат работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, выделят 206,53 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Совмина № 460 от 12 августа 2021 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, средства будут выделены из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента.
Из указанной суммы 18,586 млн рублей будут направлены Минобороны, МВД, Минздраву и Минспорта для дальнейшего предоставления организациям.
Оставшиеся 187,944 млн рублей направляются консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов.
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