На дополнительное повышение зарплат работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, выделят 206,53 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Совмина № 460 от 12 августа 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, средства будут выделены из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента.

Из указанной суммы 18,586 млн рублей будут направлены Минобороны, МВД, Минздраву и Минспорта для дальнейшего предоставления организациям.

Оставшиеся 187,944 млн рублей направляются консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов.