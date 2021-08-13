|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЕТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
17:03 13.08.2021
Базовая ставка в размере 198 рублей установлена для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций (ранее ее размер составлял 195 рублей). Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 13 августа 2021 г. № 461. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.
В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1 процента.
«Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций», – сообщили в ведомстве.
Постановление Совета Министров от 18 ноября 2020 г. № 659 «Об установлении размера базовой ставки» признается утратившим силу.
Правовой акт разработан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (комментарий к последним изменениям в Указ № 27).
Справочно:за январь-июнь 2021 года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 115,7 %, реальный темп роста – 106,3 %.
При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране (номинальный – 114,9 %, реальный – 105,6 %).
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2021
Курсы в банках
на 13.08.2021
Конвертация в банках
на 13.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте