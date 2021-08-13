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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЕТСЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


17:03 13.08.2021

Базовая ставка в размере 198 рублей установлена для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций (ранее ее размер составлял 195 рублей). Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 13 августа 2021 г. № 461. Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1 процента.

«Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций», – сообщили в ведомстве.

Постановление Совета Министров от 18 ноября 2020 г. № 659 «Об установлении размера базовой ставки» признается утратившим силу.

Правовой акт разработан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (комментарий к последним изменениям в Указ № 27).

Справочно:за январь-июнь 2021 года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 115,7 %, реальный темп роста – 106,3 %.

При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста заработной платы в бюджетной сфере над темпами роста заработной платы в стране (номинальный – 114,9 %, реальный – 105,6 %).

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 августа 2021 г.
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