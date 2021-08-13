С 22 июля по 1 августа на Правовом форуме Беларуси проводилось общественное обсуждение проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал Предмет правового регулирования проекта – общественные отношения по временному владению и (или) пользованию имуществом, находящимся в государственной собственности, а также собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

При обсуждении проекта на сайте «Правовой форум Беларуси» поступило 14 комментариев.

Наиболее актуальными вопросами в ходе обсуждения стали:

применение понижающих коэффициентов 0,2, 0,4 и 0,5;

установление дополнительных льгот и преференций для отдельных субъектов хозяйствования;

установление возможности зачета действий, совершенных арендатором с арендованным имуществом, в счет арендной платы (не только в отношении зарегистрированных объектов);

признание арендной платы, полученной арендодателем, подлежащей перечислению в бюджет, внереализационными расходами арендодателя, учитываемыми при налогообложении;

невозмещение ссудодателям расходов (затрат), связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества ссудополучателями, финансируемыми по одной главе ведомственной классификации расходов республиканского бюджета;

использование недвижимого имущества для хранения велосипедов, организации велостоянок.

Обобщение представленных предложений свидетельствует о том, что в основном они носят точечный характер и направлены на установление дополнительных льгот и преференций, а также разъяснение отдельных положений проекта.

Ряд поступивших предложений был проработан ранее с участием заинтересованных государственных органов и не поддержан, в том числе с учетом проработки предполагаемых последствий принятия (издания) нормативного правового акта.

Отдельные вопросы разъяснения норм проекта носят индивидуальный характер и не требуют его корректировки.