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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНОТЧЕТНОСТИ. НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 8 НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
10:40 13.08.2021
В соответствии с совместным постановлением Совмина и Нацбанка от 28 июля 2021 г. № 433/8 на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся 8 документов Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень вошли следующие документы МСФО:
«Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
«Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования»;
«Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»;
«Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»;
«Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
«Поправка к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство»;
«Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства»;
«Реформа базовой процентной ставки – этап 2 (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9, Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 39, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 4 и Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 16)».
Указанные документы МСФО начнут действовать после официального опубликования постановления.
Также правовым актом в новой редакции излагается Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования» (приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 1 марта 2018 г. № 170/5).
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