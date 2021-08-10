Указом № 285 «О налогообложении» (далее – Указ № 285) от 22 июля 2021 года предусматривается ряд изменений в сфере налогообложения, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Кроме того, пунктом 6 приложения 2 к Указу № 285 внесены изменения в Указ от 12 мая 2020 года № 160 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» (далее – Указ № 160, далее – арендная плата за землю). Указанные изменения обусловлены корректировками норм Налогового кодекса, вступившими в силу с 1 января 2021 года в отношении земельного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Брестской области, в этой связи, организациям при необходимости (пункт 3 Указа № 285) следует не позднее 20.08.2021:

- исчислить арендную плату за землю за 2021 год;

- исчислить разницу между суммой арендной платы за землю с учетом внесенных изменений, относящихся к наступившим срокам уплаты (не позднее 22.02.2021 и 24.05.2021 (22.05.2021 и 23.05.2021 - выходные дни)), и суммой аренды, ранее исчисленной по этим срокам уплаты;

- внести изменения и (или) дополнения в ранее представленный расчет по арендной плате за землю за 2021 год.

Доплатить арендную плату за землю следует не позднее 23.08.2021 (22.08.2021 - выходной день).