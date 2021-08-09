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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ ЗА ГРАНИЦУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДПОМОЩИ
13:24 10.08.2021
Постановлением Совмина от 6 августа 2021 г. № 455 вносятся изменения в Положение о порядке направления граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Минздрав принял постановление «Об установлении формы согласия пациента на сложное медицинское вмешательство».
Изменениями, в частности, предусмотрены:
возможность проведения ежемесячных заседаний комиссии по направлению граждан Беларуси за пределы республики для получения медпомощи при Министерстве здравоохранения с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи;
уточнение вопросов, которые указанная комиссия одновременно рассматривает при решении вопроса о необходимости направления белорусских граждан за пределы республики для получения медпомощи.
К ним отнесены:
оплата медпомощи;
подбор зарубежной организации здравоохранения с учетом сведений о возможности оказания медпомощи гражданину Республики Беларусь в данной организации;
организация сопровождения гражданина Республики Беларусь, в том числе медработником (при необходимости – владеющим иностранными языками);
корректировка перечня расходов, которые:
оплачиваются направляемому гражданину за счет средств республиканского бюджета на оказание ему в зарубежной организации здравоохранения необходимой медпомощи в соответствии с договором либо возмещаются, если они произведены гражданином Республики Беларусь за счет собственных средств (в частности, перечень дополнен расходами по проведению обязательных лабораторных исследований (тестов), связанных с диагностикой инфекционных заболеваний);
возмещаются сопровождающему лицу при направлении гражданина Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи с сопровождающим (за исключением работника здравоохранения).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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