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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ГРУЗОВУЮ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
17:52 30.07.2021
Постановлением Совета министров № 434 от 28 июля 2021 года в Беларуси вводится госрегулирование цен на грузовую, специальную и сельхозтехнику.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, в утвержденный перечень продукции включены трактора, самосвалы, экскаваторы, автобусы, троллейбусы, комбайны и другая сельхозтехника, лесозаготовительная техника и легковые автомобили.
Регулирование цен подразумевает ограничение прибыли, закладываемой в отпускные цены.
«Установить предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на продукцию, указанную в приложении, в размере 15%», - говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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