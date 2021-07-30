На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об оказании психологической помощи».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект закона состоит из трех статей. Статья 1 предусматривает внесение изменений в Закон. Статья 2 содержит положения, предусматривающие полномочия Совета министров Республики Беларусь по принятию мер по реализации положений Закона. Статья 3 – положения о порядке вступления его в силу.

Проектом, в частности, предлагается:

определение терминов «психологическая помощь» и «психологическая проблема» изложить в новой редакции в связи с тем, что в Законе при их определении упускается важная категория проблем, с которыми сталкивается психолог при оказании психологической помощи, – проблем, связанных с коррекцией когнитивной сферы;

определение понятия «психологическое просвещение» дополнить указанием на то, что такое просвещение направлено на информирование граждан о возможностях не только психологической помощи, но и психологической самопомощи. Разрешить психологические проблемы можно не только благодаря встрече с психологом, но и благодаря навыкам психологической самопомощи – умению и способности человека самому позаботиться о себе, своем личностном росте и психологическом комфорте;

Закон дополнить частью, определяющей компетенцию Министерства по чрезвычайным ситуациям в сфере оказания психологической помощи.

Организатор общественного обсуждения – Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июля по 8 августа 2021 г.