Постановлением Совета министров № 439 от 29 июля 2021 года вводятся обязательное использование навигационных пломб на ввозимые из Литвы товары грузовым автотранспортом.

«…навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь с территории Литовской Республики…», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Исключение составляют товары, перевозимые транзитом через Литву из Калининградской области, а также «тяжеловесные и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения».

Документ вступает в силу в следующем порядке: пункт 1 – через 30 дней после официального опубликования постановления; иные положения настоящего постановления – после его официального опубликования.