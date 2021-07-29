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ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ С 1 АВГУСТА


10:47 30.07.2021

Беларусь с 1 августа повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕврАзЭС. Об этом говорится в постановлении Совмина № 440 от 28 июля 2021 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличатся до $67,8 за тонну (ранее — $61,5); прямогонный бензин — до $37,2 доллара за тонну (ранее — $33,8); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до $20,3 за тонну (ранее — $18,4).

В прошлый раз ставки экспортных пошлин повышались с 1 июля текущего года.
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