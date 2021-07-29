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УКАЗОМ УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2025 ГОДА


09:58 30.07.2021

Лукашенко указом № 292 утвердил Программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, программой определены цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития страны на пятилетие, меры по их реализации, целевые индикаторы развития отраслей, сфер экономики и регионов, а также ожидаемые результаты.

Главной ее целью выбрано обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека.

Развитие Беларуси будет основываться на таких приоритетах, как счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер, направленных на укрепление взаимного доверия между государством и обществом, государством и человеком, государством и бизнесом;

Для этого программой предусмотрено решение наиболее актуальных для каждого гражданина нашей страны вопросов: доходы, занятость, доступное жилье, безопасный транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении, качественное образование, развитие регионов. Основой для благополучия людей станет рост доходов на 20,2%.

В целях повышения качества государственного управления намечен переход к полноценной отраслевой политике. В частности, сделан акцент на разработку стратегий развития отраслей, продвижение интересов предприятий всех форм собственности, прежде всего на внешних рынках.

«Итогом реализации программы станет качественно новый уровень экономического развития государства, и соответственно, благосостояния и качества жизни людей», - говорится в комментарии.
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