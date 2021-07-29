На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства лесного хозяйства «О порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект устанавливает, в частности:

требования к составу сведений и этапам их внесения в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) участникам ЕГАИС;

определение лиц, обязанных совершать данные действия на всех стадиях заготовки, и (или) вывозки, и (или) транспортировки, и (или) реализации древесины;

что сведения в ЕГАИС вносятся со стационарного и (или) мобильного клиентского рабочего места уполномоченными лицами участников ЕГАИС;

порядок осуществление внесения первичных сведений о разрешительных документах на рубку леса (лесорубочного билета, ордера).

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа 2021 г.