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МЧС БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН


16:51 29.07.2021

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 34 от 17 мая 2021 г. утверждены Правила по обеспечению промышленной безопасности при бурении скважин.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, правила обязательны для субъектов промышленной безопасности, которые осуществляют бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, за исключением бурения скважин на нефть и газ.

Субъекты промышленной безопасности, осуществляющие бурение скважин, должны получить разрешение (свидетельство) Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренное подпунктом 20.1.12 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 г.
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