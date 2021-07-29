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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
15:44 29.07.2021
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 56 от 23 июля 2021 г. установлены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах июня 2021 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 283 рубля 46 копеек, что на 3,7 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2021 г.
В связи с изменением БПМ с 1 августа 2021 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ:
размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
социальные пенсии;
повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;
пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 3,7%.
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