На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления утверждается единый перечень, а также признается утратившим силу постановление Совета министров от 17 февраля 2012 г. № 156.

При разработке единого перечня существенно переработан действующий перечень. В частности, исключаются высоковариативные параметры: единый перечень определяет наименование административной процедуры, органа-регулятора, уполномоченного органа, срок осуществления административной процедуры, а также вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, и др.

Формулировки, применяемые в наименованиях административных процедур и групп административных процедур, максимально унифицированы и сокращены для понимания широкого круга лиц.

При унификации наименований административных процедур исключается излишняя детализация предпосылок и условий обращения за административными процедурами (в отдельных случаях предпосылки вынесены в примечания), минимизируются отсылки к законодательству.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 9 августа 2021 г.