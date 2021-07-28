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ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ НПА О ЕДИНОМ ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОЖНО ДО 9 АВГУСТА
13:07 29.07.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления утверждается единый перечень, а также признается утратившим силу постановление Совета министров от 17 февраля 2012 г. № 156.
При разработке единого перечня существенно переработан действующий перечень. В частности, исключаются высоковариативные параметры: единый перечень определяет наименование административной процедуры, органа-регулятора, уполномоченного органа, срок осуществления административной процедуры, а также вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, и др.
Формулировки, применяемые в наименованиях административных процедур и групп административных процедур, максимально унифицированы и сокращены для понимания широкого круга лиц.
При унификации наименований административных процедур исключается излишняя детализация предпосылок и условий обращения за административными процедурами (в отдельных случаях предпосылки вынесены в примечания), минимизируются отсылки к законодательству.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 9 августа 2021 г.
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