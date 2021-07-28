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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛО ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 200 МЛН РУБЛЕЙ


10:59 29.07.2021

Постановлением Совета министров № 427 от 28 июля 2021 года увеличен объем финансирования государственных программ и мероприятий в 2021 году за счет кредитов Банка развития.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, объем финансирования госпрограмм повышен на 200 млн до 1,24 млрд рублей. При этом дополнительные 200 млн рублей будут предоставлены во втором полугодии 2021 г.

Увеличение произойдет за счет статьи, предусматривающий кредитование лизинговых поставок сельхозтехники и оборудования предприятиям сельского хозяйства (расходы повышены с 500 млн до 700 млн рублей).
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