На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минлесхоза «Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 19».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена замена действующего Положения о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины на новое Положение, регулирующее учет заготовленной древесины в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

Также проектом предусмотрено, в частности:

реализация норм, предусматривающих поступление всей информации о древесине в заготовленном виде в ЕГАИС на основании предварительно зарегистрированных разрешительных документов, дающих право на рубку леса (лесорубочный билет, ордер), документов, на основании которых осуществляется изъятие, удаление деревьев, кустарников;

что учету подлежит заготовленная древесина, находящаяся на лесосеке, не реже одного раза в месяц. Ежедневному учету на лесосеке подлежит древесина, заготовленная многооперационной лесозаготовительной техникой, оборудованной измерительной системой учета.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа 2021 г.