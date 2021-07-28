ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ


09:57 29.07.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минлесхоза «Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 19».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена замена действующего Положения о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины на новое Положение, регулирующее учет заготовленной древесины в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

Также проектом предусмотрено, в частности:

реализация норм, предусматривающих поступление всей информации о древесине в заготовленном виде в ЕГАИС на основании предварительно зарегистрированных разрешительных документов, дающих право на рубку леса (лесорубочный билет, ордер), документов, на основании которых осуществляется изъятие, удаление деревьев, кустарников;

что учету подлежит заготовленная древесина, находящаяся на лесосеке, не реже одного раза в месяц. Ежедневному учету на лесосеке подлежит древесина, заготовленная многооперационной лесозаготовительной техникой, оборудованной измерительной системой учета.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2021
валюта курс
EUR 2.9776
USD 2.5216
RUB 3.4267
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9776 +0.0055
USD 2.5216 -0.0008
RUB 3.4267 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9770 2.9850
USD 2.5130 2.5190
RUB 3.4200 3.4310
подробнее

Конвертация в банках
на 29.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 86.9000 87.3500
USD/RUB 73.3000 73.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте