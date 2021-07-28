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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ
09:57 29.07.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Минлесхоза «Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 19».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена замена действующего Положения о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины на новое Положение, регулирующее учет заготовленной древесины в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
Также проектом предусмотрено, в частности:
реализация норм, предусматривающих поступление всей информации о древесине в заготовленном виде в ЕГАИС на основании предварительно зарегистрированных разрешительных документов, дающих право на рубку леса (лесорубочный билет, ордер), документов, на основании которых осуществляется изъятие, удаление деревьев, кустарников;
что учету подлежит заготовленная древесина, находящаяся на лесосеке, не реже одного раза в месяц. Ежедневному учету на лесосеке подлежит древесина, заготовленная многооперационной лесозаготовительной техникой, оборудованной измерительной системой учета.
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 июля по 8 августа 2021 г.
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