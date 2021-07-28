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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА УТВЕРЖДЕНЫ В БЕЛАРУСИ - УКАЗ
15:31 28.07.2021
Указом № 284 от 21 июля 2021 года утверждены новые правила любительского рыболовства, включая подводную охоту, и ведения рыболовного хозяйства.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, также регламентированы сбыт и хранения рыболовных сетей и иных изготовленных с использованием сетематериалов орудий добычи рыбы или других водных животных, а также сетематериалов и традиционных национальных орудий лова рыбы.
Кроме того, определены полномочия Минсельхозпрода в проведении политики в области рыболовства и ведения рыболовного хозяйства.
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