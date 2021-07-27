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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ


10:08 28.07.2021

Постановлением Минздрава № 86 от 28 июня 2021 г. утверждена Инструкция о порядке расчета планового фонда оплаты труда работников бюджетных организаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, инструкция определяет порядок расчета планового фонда оплаты труда работников бюджетных организаций, подчиненных и (или) входящих в систему Министерства здравоохранения, а также работников бюджетных организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Минздрава.

Инструкция предусматривает планирование средств на выплату окладов работникам, на осуществление всех видов стимулирующих (включая надбавки за стаж работы в бюджетных организациях, премии в размерах, установленных законодательством) и компенсирующих выплат, на осуществление единовременной выплаты на оздоровление, на оказание материальной помощи, на оплату труда работников, исполняющих обязанности (замещающих) временно отсутствующих работников в связи с предоставлением отпусков, повышением квалификации, переподготовкой, направленных на работу в детские оздоровительные лагеря.

Учтены особенности определения плановых средств для осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат, в том числе на установление доплат за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы, за работу в государственные праздники, праздничные и выходные дни и другие.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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