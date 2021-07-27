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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ИНСТРУКЦИЮ О СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДКАРТЫ ПАЦИЕНТА


13:24 27.07.2021

28 июля 2021 г. вступает в силу постановление Министерства здравоохранения от 7 июня 2021 г. № 75 «Об утверждении Инструкции о структуре и порядке формирования электронной медицинской карты пациента, личного электронного кабинета пациента».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, формирование электронной медицинской карты пациента, личного электронного кабинета пациента осуществляется без их дублирования на бумажном носителе и включает формирование, подписание электронных медицинских документов электронной цифровой подписью, хранение, учет в централизованной информационной системе здравоохранения, предоставление доступа к ним в порядке, установленном статьей 46 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», их уничтожение.

Электронная медкарта пациента включает разделы, содержащие:

персональные данные пациента (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), идентификационный номер, дата рождения, возраст, пол, сведения о документах, удостоверяющих личность пациента, сведения о месте жительства и (или) месте пребывания), его контактные данные, а также сведения о договоре медицинского страхования (при его наличии);

информацию о семейном положении, сведения о родословной пациента (наследственных и перенесенных заболеваниях, факторах риска возникновения заболевания) и иную необходимую информацию;

данные об аллергических заболеваниях пациента;

подробную информацию о проведенных лабораторных исследованиях и их результатах;

информацию о назначениях лекарственных препаратов врачом-специалистом (врачебным консилиумом) и обеспечении пациента лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

информацию о выданных пациенту листках нетрудоспособности (справках о временной нетрудоспособности);

иную информацию.

Через личный электронный кабинет пациент может обратиться за:

выдачей выписки из медицинских документов или медицинской справки о состоянии здоровья;

выдачей заключения медико-реабилитационной экспертной, врачебно-консультационной и иных комиссий;

продлением электронного рецепта врача.

Также в личном кабинете можно просмотреть выписанные электронные рецепты врача, электронные листки нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности.
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