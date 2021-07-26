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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ
09:55 27.07.2021
Лукашенко 19 июля 2021 г. подписал Закон № 121-З, в соответствии с которым Закон от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» изложен в новой редакции.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, закон разработан в целях приведения положений Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), иными международными договорами и актами ЕАЭС, регулирующими таможенные правоотношения, а также совершенствования таможенного администрирования и упрощения порядка совершения таможенных операций.
Документом предусмотрено, что законодательство о таможенном регулировании применяется для регулирования отношений в сфере таможенного дела, не урегулированных регулирующими таможенные правоотношения международными договорами Республики Беларусь, иными международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, либо регулирование которых отнесено регулирующими таможенные правоотношения международными договорами Республики Беларусь, иными международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, к компетенции государств – членов ЕАЭС.
Закон № 121-З содержит основные положения о таможенном регулировании в Республике Беларусь, а также регламентирует вопросы: исчисления, уплаты и взыскания таможенных платежей; осуществления таможенных операций; применения таможенных процедур; проведения таможенного контроля; осуществления деятельности в сфере таможенного дела.
Документом определена система таможенных органов, их основные функции и права.
Одновременно реализована значительная часть отсылочных норм, содержащихся в Таможенном кодексе ЕАЭС, а также кодифицированы нормы указов, регулирующие правоотношения в сфере функционирования свободных таможенных зон, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, порядка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования и иные вопросы.
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