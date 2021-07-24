Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 40 от 31 мая 2021 г. утверждена типовая инструкция по охране труда при косьбе травы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, инструкцией устанавливаются требования по охране труда для работающих, выполняющих работы по косьбе травы с использованием моторных кос (триммеров) и колесных газонокосилок. Данные требования направлены на обеспечение безопасных условий труда при выполнении работ по косьбе травы с использованием названного оборудования.

На ее основании работодатели разрабатывают с учетом местных условий труда, имеющегося на балансе оборудования для косьбы травы и специфики выполнения работ по косьбе травы инструкцию по охране труда при косьбе травы, соблюдение требований которой будет способствовать предупреждению несчастных случаев на производстве, сохранению здоровья работающих.